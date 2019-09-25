Кредиторам «Сувар Девелопмента» не удалось оспорить сделки застройщика на 1,2 млрд рублей

Кредиторы ООО «Сувар Девелопмент» не добились признания недействительными сделок застройщика на общую сумму около 1,2 млрд рублей. Заявление не удовлетворил не только Арбитражный суд Татарстана, но и Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

Согласно сообщению, жалобы на решение суда первой инстанции подали ПАО «Тимер Банк» и Лапидус А.В.

Ранее уже сообщалось, что речь идет о правах требования к ООО «ЖилСтрой», ООО «СтройДом», ООО «ВиконтСтрой», ООО «ЭкоСтройБизнес» и ООО «СК «Премиумстрой».