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Кредиторам «Сувар Девелопмента» не удалось оспорить сделки застройщика на 1,2 млрд рублей

06:59, 25.09.2019
Кредиторам «Сувар Девелопмента» не удалось оспорить сделки застройщика на 1,2 млрд рублей
Фото: minstroy.tatarstan.ru

Кредиторы ООО «Сувар Девелопмент» не добились признания недействительными сделок застройщика на общую сумму около 1,2 млрд рублей. Заявление не удовлетворил не только Арбитражный суд Татарстана, но и Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

Согласно сообщению, жалобы на решение суда первой инстанции подали ПАО «Тимер Банк» и Лапидус А.В.

Ранее уже сообщалось, что речь идет о правах требования к ООО «ЖилСтрой», ООО «СтройДом», ООО «ВиконтСтрой», ООО «ЭкоСтройБизнес» и ООО «СК «Премиумстрой».

НедвижимостьБизнес Татарстан
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