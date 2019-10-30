В составе соперника УНИКСа дебютировал 15-летний француз ростом 218 см

Фото: Скриншот трансляции RMC Sport

Вчера в матче Еврокубка против «Брешии» (65:73) в составе «Нантера» дебютировал 15-летний француз Виктор Вембаньяма.

Центровой ростом 218 см вышел на площадку за 31 секунду до завершения игры и стал вторым среди самых молодых игроков в истории Кубка Европы. Рекорд принадлежит Стефану Петковичу, который на несколько месяцев моложе французского баскетболиста.

Отметим, что «Нантер» и «Брешия» играют в Кубке Европы в одной группе с казанским УНИКСом.