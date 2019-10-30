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В составе соперника УНИКСа дебютировал 15-летний француз ростом 218 см

11:39, 30.10.2019
В составе соперника УНИКСа дебютировал 15-летний француз ростом 218 см
Фото: Скриншот трансляции RMC Sport

Вчера в матче Еврокубка против «Брешии» (65:73) в составе «Нантера» дебютировал 15-летний француз Виктор Вембаньяма.

Центровой ростом 218 см вышел на площадку за 31 секунду до завершения игры и стал вторым среди самых молодых игроков в истории Кубка Европы. Рекорд принадлежит Стефану Петковичу, который на несколько месяцев моложе французского баскетболиста.

Отметим, что «Нантер» и «Брешия» играют в Кубке Европы в одной группе с казанским УНИКСом.

СпортБаскетбол Татарстан
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