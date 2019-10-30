Новости происшествий

04:53 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии отравившихся газом в собственном доме

11:37, 30.10.2019
В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии отравившихся газом в собственном доме
Фото: realnoevremya.ru

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии здоровья четверых людей, отравившихся газом в собственном доме.

На сегодняшний день все четверо пациентов находятся в реанимации в больнице Нефтекамска. Двое, в их числе ребенок, в тяжелом состоянии и находятся на искусственной вентиляции легких. Два других пациента — взрослый и ребенок — в состоянии средней тяжести, стабильные, сообщили «Башинформ» в пресс-службе ведомства.

Напомним, вчера в Нефтекамске в больницу с признаками отравления угарным газом госпитализировали четырех человек, в том числе двоих детей. Одну женщину спасти не удалось. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Происшествия Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров