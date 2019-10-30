В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии отравившихся газом в собственном доме

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии здоровья четверых людей, отравившихся газом в собственном доме.

На сегодняшний день все четверо пациентов находятся в реанимации в больнице Нефтекамска. Двое, в их числе ребенок, в тяжелом состоянии и находятся на искусственной вентиляции легких. Два других пациента — взрослый и ребенок — в состоянии средней тяжести, стабильные, сообщили «Башинформ» в пресс-службе ведомства.

Напомним, вчера в Нефтекамске в больницу с признаками отравления угарным газом госпитализировали четырех человек, в том числе двоих детей. Одну женщину спасти не удалось. Все обстоятельства случившегося выясняются.