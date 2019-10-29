В Башкирии из-за отравления газом госпитализировали четырех человек

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Сегодня, 29 октября, в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Башкортостану поступило сообщение об отравлении газом пяти человек, в том числе двоих детей, на улице Удачной в Нефтекамске.

В больницу госпитализировали четырех человек, в том числе обоих детей. Одна женщина 1986 года рождения погибла.

Сотрудники МЧС, обследовав место происшествия, следов горения не обнаружили.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. На месте находятся сотрудники газовой службы, МВД и администрации города, передает пресс-служба МВД Башкирии.

Ранее сообщалось, что в Уфе при пожаре в квартире погибла пенсионерка.