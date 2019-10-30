Для реализации пилотного проекта регулирования общепита подготовили новый СаНПин

Роспотребнадзор подготовил дорожную карту для реализации пилотного проекта регулирования общепита.

«Роспотребнадзор совместно с «Деловой Россией» подготовил дорожную карту по реализации пилотного проекта в ряде регионов. Речь идет о проекте нового СанПиНа, который будет регулировать общественное питание во всех сферах», — передает «РИА Новости» сообщение ведомства.

Напомним, пилотный проект регулирования общепита может начаться и в Татарстане. Пока мнения о сроках эксперимента расходятся, однако отмечалось, что он может начаться до конца 2019 года.