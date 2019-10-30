Ученые установили связь между стрессом и самовлюбленностью

В Северной Ирландии ученые нашли корреляцию между нарциссизмом и устойчивостью к стрессу и депрессии. Исследование показало, что повышенная уверенность в себе больше способствует защите от внешнего психологического воздействия.

Специалисты из Университета Квинс в Белфасте изучили поведение около 700 взрослых людей, склонных к нарциссизму, передает RT.

«Нарциссизм входит в группу «темной тетрады» личностных черт, которая также включает в себя макиавеллизм, психопатию и садизм. Существует два основных типа нарциссизма — грандиозный и уязвимый. Уязвимые нарциссы склонны занимать оборонительную позицию и рассматривать поведение других как враждебное, тогда как грандиозные нарциссы обычно имеют завышенное чувство собственной важности и озабочены статусом и властью», — рассказал автор исследования доктор Костас Папагеоргиу.

Кроме того, проект показал, что грандиозный нарциссизм позволяет не воспринимать жизненные проблемы как препятствия.

Ученые подчеркивают, что рассматривали проблему самовлюбленности как эволюционный механизм, позволивший человечеству преодолевать неблагоприятные периоды своей жизни.

Ранее группа ученых из Университета Лас Америкас выяснила, что социальные сети вредят успешной жизни человека. Они отнимают у пользователей время, часть дохода и стремление к здоровому образу жизни.

