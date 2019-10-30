Цулыгин о поражении от «Сочи»: «У «Салавата» некоторые вышли просто поиграть в хоккей»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение уфимцев в матче КХЛ против «Сочи» (1:3).

«Сегодня не хватило правильного отношения к игре. Не все были готовы бороться от начала и до конца, не все были готовы умирать сегодня на льду ради победы — некоторые просто вышли поиграть в хоккей и в итоге так и наиграли, соответственно. Нас моментально наказали, и вполне заслуженно сегодня «Сочи» выиграл.

— В группе «Салавата Юлаева» возвращение Григория Панина вызвало негативный резонанс у болельщиков. Как прокомментируете игру капитана?

— Болельщики недовольны игрой Панина? Не заходите в фан-группы. Для нас выздоровление капитана и его возвращение лед — позитивные новости. Это большая помощь», — передает слова Цулыгина «Чемпионат».