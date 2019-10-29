Генпрокуратура России отметила рост преступности в Татарстане за 9 месяцев 2019 года

По итогам января — сентября 2019 года рост преступности отмечается в 48 регионах страны, в том числе и в Татарстане. Снижение наблюдается в 37 регионах, говорится в данных Генпрокуратуры России.

Всего за девять месяцев на территории России зарегистрировано более 1,5 млн преступлений, что на 30,8 тыс. больше, чем за аналогичный период 2018 года, пишет ТАСС.

Ранее Татарстан вошел в число самых криминальных регионов страны по количеству зарегистрированных в августе 2019 года преступлений. При этом республика попала в тройку регионов по динамике преступности. По данным Генпрокуратуры, в Татарстане только за август совершено 33 488 преступлений. При этом их количество выросло на 18,6%.

