Челны вошли в число городов-лидеров по росту цен в новостройках после перехода на эскроу

Набережные Челны заняли десятое место в рейтинге городов, где наблюдается наибольший рост цен на квартиры в новостройках после перехода на эскроу. В октябре по сравнению с июнем цена за один квадратный метр выросли на 5% — с 54 389 до 57 087 рублей, говорится в исследовании Domofond.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

В целом средняя по стране стоимость квадратного метра за 4 месяца поднялась на 4%. Больше всего цены на жилье в новостройках выросли в Иркутске — 8,4%. В то же время наибольшее снижение цен наблюдается в Улан-Удэ — 2,6%.



Ранее сообщалось, что в Татарстане заключили рекордное количество договоров с использованием эскроу-счетов.