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Челны вошли в число городов-лидеров по росту цен в новостройках после перехода на эскроу

00:27, 30.10.2019
Челны вошли в число городов-лидеров по росту цен в новостройках после перехода на эскроу
Фото: ru.wikipedia.org/ Юсипов Линар

Набережные Челны заняли десятое место в рейтинге городов, где наблюдается наибольший рост цен на квартиры в новостройках после перехода на эскроу. В октябре по сравнению с июнем цена за один квадратный метр выросли на 5% — с 54 389 до 57 087 рублей, говорится в исследовании Domofond.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

В целом средняя по стране стоимость квадратного метра за 4 месяца поднялась на 4%. Больше всего цены на жилье в новостройках выросли в Иркутске — 8,4%. В то же время наибольшее снижение цен наблюдается в Улан-Удэ — 2,6%.

Ранее сообщалось, что в Татарстане заключили рекордное количество договоров с использованием эскроу-счетов.

Недвижимость Татарстан
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