В Татарстане заключено рекордное количество договоров с использованием эскроу-счетов

В сентябре в Татарстане заключили рекордное количество договоров с использованием эскроу-счетов — более 350.

За 9 месяцев 2019 года Управлением Росреестра по РТ зарегистрировано 637 договоров долевого участия с использованием механизма счетов эскроу.

Как отметила и.о. заместителя руководителя ведомства Людмила Кулагина, татарстанское управление одним из первых в России в переходный период от долевого строительства к проектному финансированию стало регистрировать договор участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу, передает пресс-служба Росреестра РТ.

Ранее сообщалось, что Минстрой России намерен распространить механизм проектного финансирования (механизм эскроу-счетов) на строительство частных домов. Сейчас он действует только для многоквартирных домов.

