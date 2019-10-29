Зеленский сравнил Украину с компанией Apple
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил путь страны с историей успеха американской компании Apple.
«Мы действительно в очень непростом положении, но мы — Apple, которая начинает свой путь в гараже, Лэнс Армстронг (американский шоссейный велогонщик, — прим. ред.), которому поставили страшный диагноз», — цитирует его телеканал «Наш».
Он отметил, что Украина начинать «вставать на ноги» и развиваться.ОбществоВласть
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