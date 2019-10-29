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Зеленский сравнил Украину с компанией Apple

17:26, 29.10.2019
Зеленский сравнил Украину с компанией Apple
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил путь страны с историей успеха американской компании Apple.

«Мы действительно в очень непростом положении, но мы — Apple, которая начинает свой путь в гараже, Лэнс Армстронг (американский шоссейный велогонщик, — прим. ред.), которому поставили страшный диагноз», — цитирует его телеканал «Наш».

    Он отметил, что Украина начинать «вставать на ноги» и развиваться.

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