В Челнах начнется судебный процесс над «Свидетелями Иеговы»

На этой неделе в Набережных Челнах должен стартовать судебный процесс членов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы».

Как сообщает Chelny-biz.ru, на скамье подсудимых окажутся четверо мужчин, все обвиняются в организации деятельности экстремистской организации». Одному из них также предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности».

Участников организации задержали весной 2017 года. Подозреваемые изначально были помещены в СИЗО, а через полгода меру пресечения изменили на домашний арест.

Напомним, Минюст РФ в августе 2017 года внес «Свидетелей Иеговы» в перечень экстремистских и ликвидировал все филиалы запрещенной организации в стране.

Стоит отметить, что ранее в сентябре Государственный департамент США сообщил о введении санкций против двух руководящих сотрудников Следственного комитета в Сургуте. Там считают, что следователи причастны к преследованиям членов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы».