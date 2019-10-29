В Челнах начнется судебный процесс над «Свидетелями Иеговы»
На этой неделе в Набережных Челнах должен стартовать судебный процесс членов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы».
Как сообщает Chelny-biz.ru, на скамье подсудимых окажутся четверо мужчин, все обвиняются в организации деятельности экстремистской организации». Одному из них также предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности».
Участников организации задержали весной 2017 года. Подозреваемые изначально были помещены в СИЗО, а через полгода меру пресечения изменили на домашний арест.
Напомним, Минюст РФ в августе 2017 года внес «Свидетелей Иеговы» в перечень экстремистских и ликвидировал все филиалы запрещенной организации в стране.
Стоит отметить, что ранее в сентябре Государственный департамент США сообщил о введении санкций против двух руководящих сотрудников Следственного комитета в Сургуте. Там считают, что следователи причастны к преследованиям членов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы».Происшествия Татарстан
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