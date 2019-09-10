Госдеп США ввел санкции против двух сотрудников СКР

Государственный департамент США сообщил о введении санкций против двух руководящих сотрудников Следственного комитета в Сургуте.

Следователи причастны к преследованиям членов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы», считают в Госдепе.

В санкционный список были включены руководитель регионального следственного отдела Владимир Ермолаев и старший следователь отдела Степан Ткач, передает ТАСС.

«Госдепартамент обладает заслуживающей доверие информацией о том, что Ермолаев и Ткач были причастны к пыткам и/или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению с членами «Свидетелей Иеговы» в Сургуте, Россия», — цитирует агентство сообщение ведомства.