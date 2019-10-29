В Минстрое РФ предложили делать капремонт домов исходя из степени их износа

Директор департамента стратегических проектов Минстроя РФ Михаил Гилев предложил принимать решение о капитальном ремонте жилых домов исходя из фактического износа конструкций, а не нормативных сроков. Однако для этого следует усовершенствовать систему технического учета.

«Мы планируем, что в рамках техучета мы научимся определять физическое состояние конструктивных элементов, по этому поводу задача — восстановление нормативных характеристик как минимум этих элементов и приведение конструктивных элементов в плановое состояние. С точки зрения формирования и реализации программ капремонта есть системный вопрос по переходу от ремонта по нормативным срокам к капитальному ремонту по фактическому состоянию», — передает ТАСС слова Гилева.

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев отметил, что новая система позволит приводить в порядок в первую очередь более изношенные дома. Он уточнил, что переход к новой технологии потребует изменений в законодательной базе, которая касается процедуры обследования домов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на капремонт потратили более 5 млрд рублей с начала года.

