В Татарстане с начала года на капремонт потратили более 5 млрд рублей

По последним данным, программа капремонта на 2019 год в Татарстане выполнена на 97,9% от плана. С начала года на нее потрачено уже 5,39 млрд рублей.

Об этом на еженедельном совещании рассказал глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, передает пресс-служба президента республики.

На сегодня уже завершены работы по капремонту школ и капремонту функциональных зон в школах. В 12 детсадах из 112 продолжается ремонт.

По состоянию на 24 октября капитальный ремонт ресурсных центров завершен на 13 объектах капремонта из 15. Работы ведутся на 2 объектах.

Продолжаются работы на 8 из 12 объектов по программе ремонта детских лагерей.