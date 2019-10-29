Станислав Ярушин: «В КХЛ пора отменить лимит на легионеров»

Актер и шоумен Станислав Ярушин поддержал отмену лимита на легионеров в КХЛ.

«Я вообще за то, чтобы открыть лигу. Надо запускать всех подряд: канадцев, американцев, шведов, финнов и всех остальных. Лимит же сделан ради сборной, поэтому мы не можем себе такого позволить.

Я прекрасно понимаю, если лигу откроем, то у нас сборной, наверное, не будет. Однако наша сборная может состоять из игроков, играющих за океаном. Вполне такое возможно, наши ребята там очень здорово играют. Я вообще сейчас стал чаще смотреть НХЛ, после этого тяжело смотреть КХЛ», — сказал Ярушин в беседе со Sport24.

Напомним, что ранее Ярушин подписал пробный контракт на один день с московским «Динамо».