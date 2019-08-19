Московское «Динамо» подписало контракт с актером Ярушиным

Актер Станислав Ярушин в своем Инстаграм сообщил о подписании контракта с московским «Динамо».

Ярушин опубликовал снимок, где в компании с генеральным менеджером «бело-голубых» Виктором Меркуловым держит свитер с 79-м номером.

«Кого-то эта новость обрадует, кого-то застанет врасплох, кто-то включит хоккейного эксперта… Ну, да ладно! Главное — мечта детства осуществилась! Подписал контракт с «Динамо» (Москва).

Завтра приступаю к тренировкам! Не знаю, надолго меня хватит или нет. Как бы 38 лет и баллоны Владимира Васильевича Крикунова не сочетаются. Спасибо Виктору Меркулову за возможность попасть в профессиональную команду», — написал Ярушин.