В некоторых домах Казани временно отключат воду

30 октября в Вахитовском районе Казани почти сутки не будет воды.

Так, с 9.00 30 октября до 5.00 31 октября без воды останутся дома по адресам: ул. Марселя Салимжанова, 15/8б, ул. Туфана Миннуллина, 8а, ул. Спартаковская, 53 (детсад №24).

Отключения воды связаны с работами на сетях водопровода. МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, передает пресс-служба мэрии Казани.