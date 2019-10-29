Россия бесплатно передала Таджикистану оружие на 320 млн рублей

Россия бесплатно передала Таджикистану военную технику на 320 млн рублей.

Таджикистан рассматривается как одна из ключевых стран буферной зоны между Россией и Афганистаном.

«Российские военнослужащие безвозмездно передали армии Республики Таджикистан партию военной техники и вооружения, общая стоимость которой составляет около 320 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Среди переданной Таджикистану военной техники — радиолокационная станция, которая обеспечивает обнаружение, сопровождение и контроль использования национального воздушного пространства, а также модернизированные до уровня современных в своем классе бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М.

Ранее Минобороны России на своем ютьюб-канале опубликовало видео с яркими моментами учений и маневров ко Дню сухопутных войск.