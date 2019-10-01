Минобороны наглядно продемонстрировало мощь российской армии

Минобороны России на своем ютьюб-канале опубликовало видео с яркими моментами учений и маневров ко Дню сухопутных войск. Его просмотрели более 8 тысяч раз.

Профессиональный праздник сухопутных войск отмечается в России по указу президента Владимира Путина с 2006 года 1 октября.

Ранее «Реальное время» подробно рассказало об особенностях осеннего призыва этого года.