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Минобороны наглядно продемонстрировало мощь российской армии

23:30, 01.10.2019
Минобороны наглядно продемонстрировало мощь российской армии
Фото: mil.ru

Минобороны России на своем ютьюб-канале опубликовало видео с яркими моментами учений и маневров ко Дню сухопутных войск. Его просмотрели более 8 тысяч раз.

Профессиональный праздник сухопутных войск отмечается в России по указу президента Владимира Путина с 2006 года 1 октября.

Ранее «Реальное время» подробно рассказало об особенностях осеннего призыва этого года.

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