Прокуратура Татарстана: местные власти не принимают достаточных мер для сохранения «Полукамушек»

В Зеленодольске прокуратура проверила соблюдение требований градостроительного законодательства при эксплуатации исторического квартала «Полукамушки». По мнению ведомства, местные власти не принимают достаточных мер для сохранения объекта культурного наследия.

Так, согласно приказу Минкультуры Татарстана, в качестве объекта культурного наследия в соответствующий реестр были включены «жилые дома завода «Французского акционерного общества».



В единый комплекс «Полукамушки» входят 26 домов, 18 из которых признаны аварийными и подлежащими реконструкции.

В этом году на территории комплекса произошло несколько пожаров в расселенных аварийных многоквартирных домах. Как подчеркивает прокуратура, возгорания имеют систематический характер и создают угрозу для утраты культурных объектов.

Ведомство посчитало, что меры, предпринимаемые местными властями, недостаточны для сохранения объектов культуры. Частное охранное предприятие, с которым имеется договор, не обеспечивает надлежащую безопасность комплекса. Кроме того, территория исторического квартала не огорожена, туда без проблем могут проникнуть злоумышленники.

По результатам проверки в адрес руководителя Исполкома Зеленодольского муниципального района внесено представление, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

Напомним, что с весны в Зеленодольске регулярно происходят пожары в комплексе двухэтажных зданий «Полукамушки» постройки конца XIX — начала XX века. С начала года в расселенных домах было зарегистрировано более 30 пожаров.

