Прокуратура Татарстана: местные власти не принимают достаточных мер для сохранения «Полукамушек»
В Зеленодольске прокуратура проверила соблюдение требований градостроительного законодательства при эксплуатации исторического квартала «Полукамушки». По мнению ведомства, местные власти не принимают достаточных мер для сохранения объекта культурного наследия.
Так, согласно приказу Минкультуры Татарстана, в качестве объекта культурного наследия в соответствующий реестр были включены «жилые дома завода «Французского акционерного общества».
В единый комплекс «Полукамушки» входят 26 домов, 18 из которых признаны аварийными и подлежащими реконструкции.
В этом году на территории комплекса произошло несколько пожаров в расселенных аварийных многоквартирных домах. Как подчеркивает прокуратура, возгорания имеют систематический характер и создают угрозу для утраты культурных объектов.
Ведомство посчитало, что меры, предпринимаемые местными властями, недостаточны для сохранения объектов культуры. Частное охранное предприятие, с которым имеется договор, не обеспечивает надлежащую безопасность комплекса. Кроме того, территория исторического квартала не огорожена, туда без проблем могут проникнуть злоумышленники.
По результатам проверки в адрес руководителя Исполкома Зеленодольского муниципального района внесено представление, передает пресс-служба прокуратуры РТ.
Напомним, что с весны в Зеленодольске регулярно происходят пожары в комплексе двухэтажных зданий «Полукамушки» постройки конца XIX — начала XX века. С начала года в расселенных домах было зарегистрировано более 30 пожаров.
комментарии
2. а что сейчас то случилось? Выборы то прошли, и избрали тех, надо полагать, кто по сердцу нацальникам. Можно, ну кому положено в этом мире, минимум пять лет гарцевать со своими хотелками...
3. публику интересует другой вопрос по лесозащитной (или УЖЕ БЫВШЕЙ? МОЖЕТ В КУСТАРНИКИ ПЕРЕВЕЛИ? Как в своё время городские леса вокруг озера и на склоне у Фрунзе?) - почему, если уж подвинули лес, то нельзя было в этом месте расширить дорогу чтобы нормально на казанскую трассу выезжать?
4. сколько нас то на работу в Казань мотается? А выезжать? а заодно, на выезде мост бы завод Горького э по простоте душевной построил и развязку с змзовской дорогой? Камский то смогли, а вот себе в триста метров фиг? Или так кадровый вопрос нацальники решают-затрудняют выезд в Казань? Это же на месте проще сделать создайте рабочие места с увеличенным заработком женатым мужикам и женщинам, которые с тремя детьми и всё - публика останется в Зелёном и не просто останется, а ещё и налогоплательщики начнут появляться э через четырнадцать -восемнадцать лет... Как Ш. Холмс говорил:"Элементарно, Ватсон!"
5. видимо в столице Татарстана Казани (свои власти не "тянут" - э: "бабы есть, выпивка есть, раз есть бабы есть закусь НУ ЧТО ЕЩЁ РУССКОМУ МУЖИКУ ЛЮБОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ ЕЩЁ НАДО!!!????!!!) придётся организовывать ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ в обеспечение Казани квалифицированными кадрами из Зеленодольска. Сколько мотается? 15-25 тысяч?
6. но, как говориться после пожара ...э насос ... поезд ушёл, так как тройной одеколон, или шило там, как кто то в своё время, ни кто не пьёт, мыслев, следовательно нету...
7. а прокуратуре низкий поклон и бик зур рахмат за решительность в исполнении того, что надо простым смертным..