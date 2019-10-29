В Казани отключат свет в домах трех районов

Энергетики запланировали точечные отключения электричества в трех районах Казани. Они затронут Вахитовский, Приволжский и Советский района города, а также нескольких поселков.

Как сообщается на сайте мэрии, света не будет в домах по следующим адресам:

Вахитовский район с 8.00 до 17.00 — по ул.Ульянова-Ленина, 23, 47;

с 8.00 до 17.00 — по ул.Ульянова-Ленина, 23, 47; Приволжский район с 8.00 до 18.00: по ул. Рихарда Зорге, 39, 39а, 41, 43; в поселке Алтан — по улице Сабит; в поселке Восточный — по улицам Акчулпан, Вязовой, Звонкой, Механиков, Милосердия, Наставников, Рассветной, Таулы; в поселке Отары — по улицам 2-й Отарской, 3-й Отарской, Гагарина, Калинина, Центральной, Центрально-Отарской;

с 8.00 до 18.00: по ул. Рихарда Зорге, 39, 39а, 41, 43; в поселке Алтан — по улице Сабит; в поселке Восточный — по улицам Акчулпан, Вязовой, Звонкой, Механиков, Милосердия, Наставников, Рассветной, Таулы; в поселке Отары — по улицам 2-й Отарской, 3-й Отарской, Гагарина, Калинина, Центральной, Центрально-Отарской; Советский район с 9.00 до 18.00: по ул. Зур Урам, 7а; ул.Мира, 41, 43, 45; ул. Парковой, 10, 12, 14; в поселке Вишневка — по переулку Мизгел и улице Тау буе; в поселке Вознесенское — по 4-му Ноксинскому переулку, улицам Батырлык, Дивизионной, Динмухаметова, Дубравной, Заречной, Зарничной, Луговой, Менделеева, Миляшле, Наклонной, Ноксинскому спуску, улицам Обновления, Профсоюзной, Снайперской, Таныш, Туманной, Туры, Цветочной, Яфраклы.

В «Сетевой компании» отключения объяснили плановым ремонтом ЛЭП и оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.