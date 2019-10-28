Буцаев об отыгрыше с 0:3: «Хорошо, что все хорошо заканчивается»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу команды над «Адмиралом» (4:3).

«Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и поздравить их с победой. Да, скажем так, мы поставили себя в не совсем ловкое положение. Во втором периоде проигрывали 0:3. Но ребята молодцы, собрались, показали характер, волю к победе и сумели выиграть этот матч.

Соперник играл достойно. Эта команда очень здорово играет именно в тактическом плане в оборонительный хоккей. В принципе те голы, которые они нам забили, это результат того стиля игры, которые исповедуют: ждут и дожидаются ошибки соперника. Тем не менее хорошо, что все хорошо заканчивается», — приводит слова Буцаева пресс-служба клуба.