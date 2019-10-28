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Путин наградил орденом Почета главу аппарата кабмина Татарстана Шамиля Гафарова

18:15, 28.10.2019
Путин наградил орденом Почета главу аппарата кабмина Татарстана Шамиля Гафарова
Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета вице-премьера Татарстана — руководителя аппарата кабмина РТ Шамиля Гафарова.

Награда вручена «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу», говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Также глава Тетюшского района РТ Рамис Сафиуллов и судебный пристав из Татарстана Юлия Грачева получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

ОбществоВласть Татарстан
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