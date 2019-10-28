Путин наградил орденом Почета главу аппарата кабмина Татарстана Шамиля Гафарова
Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета вице-премьера Татарстана — руководителя аппарата кабмина РТ Шамиля Гафарова.
Награда вручена «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу», говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Также глава Тетюшского района РТ Рамис Сафиуллов и судебный пристав из Татарстана Юлия Грачева получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».ОбществоВласть Татарстан
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