В Татарстане из-за сильного ветра без света остались более 20 тыс. человек

В период с 11.00 до 15.00 в Татарстане из-за сильного ветра произошло отключение электроснабжения в девяти муниципальных образованиях, в том числе и в Казани. Всего без света остались 60 населенных пунктов и 7215 домов с населением более 20 тыс. человек. Также под отключение попали шесть школ и две котельные.

На 16.00 в МЧС поступило более 200 сообщений. В период с 11.00 до 15.00 пострадали 10 транспортных средств, полуприцеп цементовоза, семь рекламных щитов, также упали 15 деревьев, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, что сегодня из-за штормового ветра порывами до 25 м/c МЧС Татарстана ввело режим повышенной готовности.