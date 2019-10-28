Штормовой ветер в Татарстане: МЧС переведено в режим повышенной готовности

Из-за штормового ветра порывами до 25 м/c для обеспечения готовности органов управления, сил и средств местных пожарно-спасательных гарнизонов к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации с 11 до 23 часов введен режим повышенной готовности.

По состоянию на 12.00 в МЧС Татарстана поступило 75 сообщений.

Так, на улице Дементьева в Авиастроительном районе Казани сорвало кровлю, повреждения получили восемь машин. В Агрызе лист кровли сорвало с крыши местного отделения Пенсионного фонда.

Кроме того, 38 населенных пунктов Зеленодольского, Верхнеуслонского районов и Казани с населением более 5 тыс. человек остались без света. К ликвидации аварии привлекаются 38 бригад РЭС, сообщили в пресс-службе МЧС.

Также пользователи сегодня публиковали в соцсетях свидетельства о последствиях штормового ветра в республике.

Например, из-за сильного ветра прямо на дорогу упало дерево возле станции метро «Северный вокзал».

Сегодня в Казани, да и по всей республике падают не только деревья, но и рекламные щиты. Водителю отечественного авто чудом повезло: билборд упал совсем рядом, но не задел машину.

На «Тасме» сильные порывы ветра унесли кровлю. Здесь повезло куда меньше: куски крыши упали на машину.