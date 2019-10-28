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Правительство России создало игорную зону в Крыму спустя год после ликвидации «Азов-Сити»

16:27, 28.10.2019
Правительство России создало игорную зону в Крыму спустя год после ликвидации «Азов-Сити»
Фото: wikipedia.org

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании игорной зоны «Золотой берег».

Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, она расположится в Ялте (Республика Крым). Ее площадь составит почти 147 тыс. кв. метров.

Напомним, что год назад Медведев подписал распоряжение о ликвидации игорной зоны «Азов-Сити» с 31 декабря 2018 года. Она являлась крупнейшей в России. За девять лет работы ее территория выросла более чем вдвое. Одно казино построено казанской компанией «Роял Тайм Групп», которая связана с «Татфондбанком», еще три развивало ЗАО «Шамбала».

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