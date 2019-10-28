В Татарстане построят роботизированный молочный комплекс

В Татарстане, в Муслюмовском районе, началось строительство роботизированного молочного комплекса с новой технологией «кросс-вентиляции» на 2 400 дойных коров.

Первую очередь строительства с 1,2 тыс. голов введут в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года, планируемые инвестиции в проект составляют 1,1 млрд рублей.

Кроме того, осенью следующего года начнется строительство аналогичного комплекса в Мензелинском районе республики.

В торжественной закладке первого камня в строительство животноводческого комплекса принял участие министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане инвестиции в строительство новых животноводческих молочных комплексов в 2019—2020 годах составят 20 млрд рублей.

