В Дербышках вместо старой бани построят новый банный комплекс

В Дербышках вместо старой бани постоят новый банный комплекс после реализации инвестпроекта.

«На площади участка, предполагаемого к застройке, разместится порядка 14 тыс. квадратных метров комфортного жилья. Для удобства будущих жителей будут предусмотрены все необходимые элементы современной инфраструктуры — безопасная дворовая территория, детские площадки, продуманные места общего пользования и охраняемый паркинг. В рамках данного жилого дома также будет запроектировано строительство встроенных банных помещений на 1 этаже», — рассказали «Татар-информ» в группе компаний «ЖИК».

Новый комплекс будет рассчитан на одновременное посещение 50 человек, а для льготной категории граждан будут специальные условия.

Ранее в комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия прокомментировали ситуацию со сносом бани в Дербышках. Оказалось, что собственник бани имеет все разрешения на снос.

