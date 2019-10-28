Игроки «Уфы» отказались от заработанных ранее премиальных после 0:3 от «Тамбова»
Футболисты «Уфы» отказались от заработанных ранее призовых за выступления в РПЛ. Об этом сообщил председатель попечительского совета уфимского клуба Ростислав Мурзагулов.
«Решение принято коллегиально и добровольно. Команда отказалась от премий, которые заработала в ряде матчей РПЛ. В дальнейшем подобных игр «Уфа» допускать не будет», — сказал Мурзагулов.
До этого Мурзагулов в своем аккаунте на «Фейсбуке» жестко отреагировал на разгромное поражение «Уфы» от «Тамбова» (0:3), заявив, что «игроки, тренеры и менеджмент будут наказаны за этот позор».
Напомним, ранее известный актер Михаил Грушевский назвал уфимский футбольный стадион «Нефтяник» позорным и одной из двух главных проблем в РПЛ.СпортФутбол Башкортостан
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