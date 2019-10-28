Игроки «Уфы» отказались от заработанных ранее премиальных после 0:3 от «Тамбова»

Футболисты «Уфы» отказались от заработанных ранее призовых за выступления в РПЛ. Об этом сообщил председатель попечительского совета уфимского клуба Ростислав Мурзагулов.

«Решение принято коллегиально и добровольно. Команда отказалась от премий, которые заработала в ряде матчей РПЛ. В дальнейшем подобных игр «Уфа» допускать не будет», — сказал Мурзагулов.

До этого Мурзагулов в своем аккаунте на «Фейсбуке» жестко отреагировал на разгромное поражение «Уфы» от «Тамбова» (0:3), заявив, что «игроки, тренеры и менеджмент будут наказаны за этот позор».

Напомним, ранее известный актер Михаил Грушевский назвал уфимский футбольный стадион «Нефтяник» позорным и одной из двух главных проблем в РПЛ.