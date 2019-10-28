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Бердыев обратился к болельщикам «Рубина»: «Не надо бросать команду»

06:58, 28.10.2019 1
Бердыев обратился к болельщикам «Рубина»: «Не надо бросать команду»
Фото: rubin-kazan.ru

Бывший тренер «Рубина» Курбан Бердыев выступил с обращением к болельщикам казанского клуба.

— Когда у «Рубина» настанут лучшие времена? Думаю, нужно набраться терпения и подождать. Этот переход требует времени, поэтому важна поддержка болельщиков. Обязательно.

То, что мало приходят… Понятно, что результат нужен, но в трудную минуту надо быть рядом с командой, приходить и поддерживать. Вот это важно для игроков. Не надо сейчас уходить в сторону и бросать команду. Тяжело команде, молодых ребят много, при этом очень талантливых, и нужно помочь, поддержать их, — заявил Бердыев.

Бердыев дважды возглавлял казанский «Рубин», с которым два раза становился чемпионом России по футболу. С нынешнего сезона команду возглавляет бывший игрок клуба Роман Шаронов. После 14 туров «Рубин» набрал 16 очков и делит 9-ю строчку в турнирной таблице.

Напомним, ранее Бердыев в качестве гостя пришел на игру «Ак Барса», где произвел стартовое вбрасывание шайбы.

СпортФутбол Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 окт
    у шаронова нет лицензии ,пусть в фнл потренирует команду.минниханов р.н. наверное понимает.рубин лучщий клуб в мире!и тренер нужен с опытом.
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