Курбан Бердыев сделал стартовое вбрасывание на матче «Ак Барса» против «Барыса»
Бывший тренер «Рубина» Курбан Бердыев сделал стартовое вбрасывание в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и казахстанским «Барысом».
Бердыев вышел на лед в черной форме «барсов» под восьмым игровым номером. Тренер о чем-то поговорил с нападающим Данисом Зариповым, после чего сделал символическое вбрасывание.
Напомним, Бердыев дважды возглавлял казанский «Рубин», с которым дважды становился чемпионом России по футболу.СпортХоккейФутбол Татарстан
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