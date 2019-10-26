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Курбан Бердыев сделал стартовое вбрасывание на матче «Ак Барса» против «Барыса»

18:08, 26.10.2019
Курбан Бердыев сделал стартовое вбрасывание на матче «Ак Барса» против «Барыса»
Фото: ak-bars.ru

Бывший тренер «Рубина» Курбан Бердыев сделал стартовое вбрасывание в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и казахстанским «Барысом».

Бердыев вышел на лед в черной форме «барсов» под восьмым игровым номером. Тренер о чем-то поговорил с нападающим Данисом Зариповым, после чего сделал символическое вбрасывание.

Напомним, Бердыев дважды возглавлял казанский «Рубин», с которым дважды становился чемпионом России по футболу.

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