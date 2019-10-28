Квартальнов — первый тренер в истории КХЛ, одержавший 400 побед

Победа «Ак Барса» над «Барысом» стала для тренера казанцев Дмитрия Квартальнова 400-й в КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Таким образом, Квартальнов стал первым тренером в истории КХЛ, достигшим этой отметки.

Его ближайшими преследователями являются тренер «Спартака» Олег Знарок (370 побед), а также бывший наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов (360).

Сегодня в Казани «Ак Барс» в рамках КХЛ примет хабаровский «Амур».