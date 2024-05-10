В Казани пройдет масштабный хоккейный турнир

С 11 по 15 мая в Казани пройдет Второй Международный хоккейный турнир среди исламских стран. В нем примут участие 8 команд и 140 спортсменов из 10 государств. Для болельщиков вход свободный.

В матчах на льду Казани сойдутся мужские команды, представляющие Азербайджан, Турцию, Казахстан, Пакистан, Монголию, Иран, Ливан, Бахрейн и Кыргызстан. Среди участников турнира — сборная Республики Татарстан. Также ожидаются визиты руководства федераций хоккея стран ОРХИС.

Команды будут разделены на две игровые группы и проведут в общей сложности 20 матчей. Начало турнира запланировано на 11 мая в 11:00 в «Татнефть Арене». Все встречи будут транслироваться в YouTube по ссылке.

Ранее КХЛ определила номинантов на приз «За верность хоккею» имени известного хоккейного эксперта и комментатора Сергея Гимаева. В числе претендентов оказались Евгений Бирюков, Григорий Панин и Сергей Широков.

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Разиль Самигуллин