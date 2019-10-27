РЖД: в российских поездах исчезнет «плацкарт»

Название «плацкарт» в российских поездах исчезнет после 2020 года, рассказал гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (дочерняя компания РЖД) Петр Иванов.

Это связано с изменением в системе классов обслуживания. С января 2020 года их будет четыре: бюджет, эконом, комфорт и бизнес. Сами понятия «купе» и «плацкарт» какое-то время сохранятся в нормативных документов, но, как пишет «РИА Новости», в будущем от наименования «плацкарт» откажутся.

Петр Иванов также анонсировал поставку новых вагонов для ФПК. В них будут душевые, холодильники и микроволновки, но не будет «хлопающих» дверей между вагонами.

Напомним, в июле РЖД представила проект плацкарта без боковых мест.

