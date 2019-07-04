РЖД представила проект плацкарта без боковых мест

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) показала проект нового варианта плацкартных вагонов. Разработчики предложили удлинить основные полки и отказаться от боковых.

Их дизайн схож с тем, который получили обновленные плацкартные вагоны РЖД. Однако в этой версии вагон получит только 40 полок, вместо 54, а спальные места будут длиннее на 17,5 см.

Спальные места расположены друг напротив друга, отмечает «РИА Новости». Есть индивидуальное освещение, розетки и USB-порты.

Концепт разработали специалисты компании «Вагонреммаш». Они же работали и над предыдущей версией дизайна, который уже используется РЖД.

При этом в РЖД подчеркивают, что пока компания только присматривается к концепции и выпуск таких вагонов еще не начинался.

Ранее уже демонстрировались варианты интерьера обновленных купейных и плацкартных вагонов.