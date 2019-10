Кардиган Курта Кобейна продали с молотка за рекордную сумму

Зеленый кардиган лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали на аукционе в нью-йоркском Hard Rock Cafe за $334 тысячи. Как пишет Bloomberg, это рекордная сумма для такого предмета одежды на аукционах.

Этот кардиган Кобейн носил на знаменитом выступлении Unplugged на MTV, где группа выступала с акустической программой. Кардиган, можно заметить и на видео к песне The Man Who Sold The World.

Отмечается, что кардиган продается нестиранным и невосстановленным: на нем есть следы от сигарет и недостает одной пуговицы. Предыдущий владелец хранил его в сейфе завернутым в бескислотную бумагу.