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В Казани определили победителя международного Stan Up фестиваля

07:43, 27.10.2019
В Казани определили победителя международного Stan Up фестиваля
Фото: realnoevremya.ru

Комик Рамис Ахметов из Омска, участник трех сезонов телевизионного шоу «Comedy Баттл», одержал победу на проходящем в Казани IV Международном стендап-фестивале.

Приз в 100 тысяч рублей ему вручил резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили.

Финал фестиваля прошел в концерт-холле «Эрмитаж». Как пишет «Татар-информ», финалисты фестиваля шутили без каких-либо ограничений. Тот же Ахметов рассказывал шутки про своею жену и отношения в собственной семье.

Напомним, фестиваль стартовал 22 октября. В нем участвуют комики из Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Кирова и других городов России.

«Реальное время» публиковало фоторепортаж с открытия фестиваля».

ОбществоКультура Татарстан
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