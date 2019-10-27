В Казани определили победителя международного Stan Up фестиваля

Комик Рамис Ахметов из Омска, участник трех сезонов телевизионного шоу «Comedy Баттл», одержал победу на проходящем в Казани IV Международном стендап-фестивале.

Приз в 100 тысяч рублей ему вручил резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили.

Финал фестиваля прошел в концерт-холле «Эрмитаж». Как пишет «Татар-информ», финалисты фестиваля шутили без каких-либо ограничений. Тот же Ахметов рассказывал шутки про своею жену и отношения в собственной семье.

Напомним, фестиваль стартовал 22 октября. В нем участвуют комики из Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Кирова и других городов России.

«Реальное время» публиковало фоторепортаж с открытия фестиваля».

