100 тысяч для лучшего «смехача»: в Казани стартовал IV Международный Stand Up фестиваль

22:30, 22.10.2019 35 3
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани стартовал IV Международный Stand Up фестиваль, в котором участвуют комики из Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Кирова и других городов России. Призовой фонд конкурса - 100 тысяч рублей. Конкурс начался с отборочных туров, финалисты которых примут участие в Гала-концерте. На нем известные российские комики выберут победителей.

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 23 окт
    А где будет проходить ?
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  • Анонимно 23 окт
    Считаю,что это необходимо для населения и не понимаю тех ,кто против всего этого
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  • Анонимно 23 окт
    Оой,зачем уж все это ,лучше бы деньги на благотворительность потратили
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