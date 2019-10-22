100 тысяч для лучшего «смехача»: в Казани стартовал IV Международный Stand Up фестиваль

Сегодня в Казани стартовал IV Международный Stand Up фестиваль, в котором участвуют комики из Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Кирова и других городов России. Призовой фонд конкурса - 100 тысяч рублей. Конкурс начался с отборочных туров, финалисты которых примут участие в Гала-концерте. На нем известные российские комики выберут победителей.