Трусова победила на Skate Canada, Медведева — пятая

Россиянка Александра Трусова стала победительницей второго этапа Гран-при Skate Canada по фигурному катанию.

Подопечная тренера Этери Тутберидзе сорвала четверной сальхов, но все равно смогла набрать более 100 баллов за произвольную программу. Таким образом, результаты Трусовой за произвольную программу и общая суммы стали новыми мировыми рекордами. Благодаря этому Трусова обошла в итоговом зачете кореянку Ен Ю и японку Рику Кихиру.

Российская фигуристка Евгения Медведева, сорвавшая накануне короткую программу, откатала без грубых ошибок и поднялась на пятую строчку этапа.

1. Александра Трусова (Россия) — 241,02 балла

2. Рика Кихира (Япония) — 230,33

3. Ен Ю (Южная Корея) — 217,49

4. Брэди Теннелл (США) — 211,31

5. Евгения Медведева (Россия) — 209,62