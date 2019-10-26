Эксперт: тесты на склонность к наркотикам для школьников следует проводить осторожно

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала предложение депутата Госдумы от Татарстана Бориса Менделевича о введении в стране практики тестов на склонность школьников к наркотикам.

«Представьте, какой стресс может испытать подросток, школьник, если узнает, что он имеет психологическую склонность к наркомании», — приводит слова Волынец RT.



«Неправильное использование этой методики может быть больше злом, чем пользой, хотя сама идея благая и как минимум заслуживает внимания», — отметила общественница.

Накануне Менделевич как член комитета Госдумы по охране здоровья рассказал об эксперименте, проводившемся в Татарстане около 10 лет назад. Тогда среди школьников проводились тесты на предрасположенность к наркомании, а после с ними велась профилактическая работа. Депутат предложил вернуться к этой практике и распространить ее на всю страну.

Напомним, что Волынец, как и Менделевич из Казани, выдвигалась в качестве кандидата в президенты РФ на выборы 2018 года, но снялась с «гонки».