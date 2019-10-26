Завод Pozis потребовал от Госдумы равных льгот с иностранцами

Зеленодольский завод Pozis направил в Госдуму РФ ряд предложений по выравниванию на рынке условий работы по сравнению с иностранными производителями, пользующимися льготами режимов ТОСЭР.

— Это прямая, лобовая конкуренция. Мировые производители, которые получили особую экономическую зону, — LG, Vestel, Bosh — на льготных условиях функционируют. Мы все виды налогов платим, поэтому предоставили такие предложения, — приводит слова гендиректора Poizis Радика Хасанова «Татар-информ».

Главным конкурентом Хасанов назвал завод Haier, который находится в Набережных Челнах и получает налоговые льготы по линии ТОСЭР.

Напомним, в августовском открытии завода стиральных машин Haier участвовали президент Татарстана Рустам Минниханов и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.