Новости промышленности

15:29 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Завод Pozis потребовал от Госдумы равных льгот с иностранцами

13:30, 26.10.2019 4
Завод Pozis потребовал от Госдумы равных льгот с иностранцами

Зеленодольский завод Pozis направил в Госдуму РФ ряд предложений по выравниванию на рынке условий работы по сравнению с иностранными производителями, пользующимися льготами режимов ТОСЭР.

— Это прямая, лобовая конкуренция. Мировые производители, которые получили особую экономическую зону, — LG, Vestel, Bosh — на льготных условиях функционируют. Мы все виды налогов платим, поэтому предоставили такие предложения, — приводит слова гендиректора Poizis Радика Хасанова «Татар-информ».

Главным конкурентом Хасанов назвал завод Haier, который находится в Набережных Челнах и получает налоговые льготы по линии ТОСЭР.

Напомним, в августовском открытии завода стиральных машин Haier участвовали президент Татарстана Рустам Минниханов и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Промышленность Татарстан
Распечатать материал
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 26 окт
    Правильное предложение.
    Ответить
  • Анонимно 26 окт
    Зачем?! Нашим лучше челнинско-китайский хаер лоббировать, там возможно больше откатов
    А позис и так на оборонке сидит. Ему и так сойдет
    Ответить
  • Анонимно 27 окт
    А при чём тут госдума.Китайцев пустили ваши местные начальники.Наверно им сначала надо было думать что творят.
    Ответить
  • Анонимно 27 окт
    Все верно! Своих надо поддерживать, а не пришлых. Проглядывается подшкурный интерес.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров