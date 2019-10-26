На General Motors завершилась крупнейшая за последние 50 лет забастовка

Профсоюз работников автоконцерна General Motors прекратил забастовку, длившуюся с 16 сентября этого года. Эта забастовка стала крупнейшей за последние 50 лет существования компании.

Причиной забастовки стал провал переговоров профсоюза работников компании и ее руководства по согласованию нового коллективного договора. Профсоюз выступал против планов компании закрыть сборочные производства в Огайо и Мичигане и настаивал на том, что рабочие заслуживают более высокой зарплаты после нескольких лет рекордных прибылей.

После забастовки члены профсоюза получат пособие в размере $11 тыс. и другие бонусы, им также удалось сохранить страховые привилегии. Взамен профсоюз решил не оспаривать закрытие некоторых заводов, говорится в заявлении профсоюза.

