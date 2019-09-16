На заводах General Motors началась крупнейшая за 12 лет забастовка рабочих

Первую и крупнейшую за 12 лет забастовку объявили работники заводов General Motors в США. Профсоюз работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) и компания не смогли согласовать новый коллективный договор.

Руководители UAW по всей стране в воскресенье подавляющим большинством проголосовали в поддержку забастовки, дав почти 46 тыс. работников на 31 заводе GM указание покинуть рабочие места или остаться дома. UAW подтвердил начало забастовки в заявлении в понедельник, передает «Интерфакс».

«Мы не относимся к этому легкомысленно», — заявил вице-президент UAW Терри Диттс, отвечающий за отношения профсоюза с General Motors, на пресс-конференции в Детройте.

Профсоюз борется с планами компании закрыть сборочные производства в Огайо и Мичигане и настаивает на том, что рабочие заслуживают более высокой зарплаты после нескольких лет рекордных прибылей General Motors в Северной Америке.

«Сейчас прибыльные времена, и мы заслуживаем справедливого договора. Мы помогли сделать эту компанию такой, какой она стала», — добавил Терри Диттс.

Напомним, ранее сообщалось об отзыве 3,5 млн автомобилей концерна из-за проблем с тормозами.