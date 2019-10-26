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Подпольное казино ликвидировано в Башкирии

07:46, 26.10.2019
Подпольное казино ликвидировано в Башкирии
Фото: pixabay.com

Следком Башкирии заподозрил десять жителей Башкирии в организации незаконных азартных игр. По данным ведомства, игры проводились с сентября 2016-го по октябрь 2019-го, пока правоохранительные органы не ликвидировали казино.

Игровой клуб размещался в арендованном частном доме, где были установлены более десятка покерных столов, стол для рулетки и свыше 60 игровых автоматов. В заведении работали администраторы, крупье, кассир и охранник, а также технический персонал.

В свою очередь в МВД по Башкирии отметили, что о существовании подпольного казино знали только клиенты клуба.

В настоящее время оборудование изъято полицией, троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело было возбуждено по статьям о незаконном проведении азартных игр и нарушении авторских прав.

Происшествия Башкортостан
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