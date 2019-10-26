На заводе им. Горького заложили два корабля стоимостью в миллиард рублей

Церемония закладки двух лоцмейстерских судов проекта BLV03 (ледовый класс Ice3) состоялась на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» в пятницу.

Кораблям присвоены названия «Александр Парфенов» и «Всеволод Пересыпкин» в честь бывших руководителей научных организаций АО «ЛенморНИИпроект» и АО «Центральный ордена трудового красного знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота» (ЦНИИМФ).

Суда строятся по программе строительства и модернизации гидрографического флота для ФГУП «Гидрографическое предприятие». Их планируется задействовать для проведения работ в акватории портов Северного морского пути в целях обеспечения безопасности мореплавания и развития портовой инфраструктуры.

Согласно материалам системы «СПАРК», контракт на строительство судов верфь заключила 1 июля, заказчиком выступает ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта». Стоимость строительства первого (головного) судна составляет 537,8 млн рублей, второго — 471,3 млн рублей.

По условиям контракта, верфь должна до 15 декабря 2021 года построить суда и передать их госзаказчику в порту Архангельска.

