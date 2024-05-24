В День химика наградили лучших работников отрасли

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Нижнекамск отметил республиканский День химика. Поздравить работников нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей с профессиональным праздником приехал раис Татарстана Рустам Минниханов. Выступая на торжественном мероприятии в Парке нефтехимиков, глава республики подчеркнул, что сегодня химическая промышленность Татарстана занимает достойное место в экономике страны.



— Сегодня мы чествуем химиков, которые своим упорством и самоотверженным трудом вносят значительный вклад в развитие промышленного потенциала нашей страны. Татарстан всегда славился своими научными достижениями, инновационными разработками и перспективными проектами в области химии и нефтехимии. Именно в Татарстане производится треть всего российского полиэтилена, свыше 40% синтетических каучуков, более половины грузовых автошин. Благодаря усилиям наших химиков и нефтехимиков мы стоим на пороге новых проектов и открытий, которые, несомненно, станут импульсом к развитию научно-технологического комплекса страны, — отметил он в приветственном слове.

Здесь же на сцене Парка нефтехимиков чествовали лучших работников и ветеранов производства, внесших значительный вклад в развитие нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.



Почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан» присвоено и оператору цеха перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» Марселю Валиеву. Его стаж работы в отрасли составляет 22 года.

— Родом я из Чукотки. Переехал в Нижнекамск в 1999 году, здесь живут мои родственники. Сначала работал на шинном заводе и даже не представлял, что такое нефтехимия. В 2007 году узнал о «ТАИФ-НК» и устроился в первый цех дежурным слесарем. Образование на тот момент было связано с механикой. Тогда же заинтересовался работой оператора технологических установок. Вскоре отучился в 44-м училище и перевелся оператором третьего разряда. Постепенно начал повышать свою квалификацию, разряд и стал старшим оператором в смене, — рассказывает Марсель Валиев.



В родном цеху заслуженный химик Татарстана координирует действия оперативного персонала смены, ведет технологический процесс, обслуживает технологическое оборудование. Неоднократно принимал участие в перевооружении и модернизации производства.



— Если работа радует, то ты на своем месте. Я хожу на работу с удовольствием. Мне интересно выполнять поставленные задачи, улучшать технологические процессы. Сейчас я пониманию, что решение полностью поменять специфику работы, уйти от механики в технологию, было правильным. Я всегда чувствую поддержку семьи. У меня подрастают два замечательных сына. Старший в Казани заканчивает КФУ, младший — четвертый класс, — говорит Марсель Валиев.

Корреспонденту «Реального времени» Марсель Валиев признался, что почетное звание «Заслуженный химик РТ» принадлежит не только ему, а всем коллегам по цеху.



— Это не только моя награда, а коллективная. Мы работаем слаженно, дружно, есть взаимопонимание. Меня никогда не подводили, мы всегда выполняли поставленные задачи, не боялись трудностей, работали честно и на совесть, — сказал он.



Лилия Егорова