Ростехнадзор выдал заключение о соответствии установки производства третичного додецилмеркаптана «Татнефти»

Приволжское управление Ростехнадзора проверило установку производства третичного додецилмеркаптана ПАО «Татнефть». Ведомство заключило, что работы на объекте завершены в полном объеме и нарушений обязательных требований не выявлено.

Сообщается, что проектная мощность установки в 2 тысячи тонн в год позволит обеспечить ТДМ потребителей на внутреннем рынке РФ с учетом заявленных планов компаний по расширению производств каучуков и латексов.



В настоящее время в России ТДМ не производится — до этого он производился на установке «Салаватнефтеоргсинтез» с такой же проектной мощностью в 2 тысячи тонн в год, но в 2023 году это производство было остановлено.

Всего на глобальном рынке представлено четыре производителя ТДМ с общим объемом производства около 240 тысяч тонн в год.