Минсельхоз Татарстана: площадь гибели всходов составляет порядка 5 тысяч гектаров

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На совещании в Доме Правительства Татарстана обсудили ход весенне-полевых работ. Яровой сев в республике выполнен на площади 1 млн 180 тыс. га, что составляет 66% от плана. Такие данные привел заместитель премьер-министра Татарстана - министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.



Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 680 тыс. га — это 73% от запланированного объема. Сахарная свекла посеяна на 47 тыс. га (85%), подсолнечник — на 152 тыс. га (73%), рапс — на 107 тыс. га (65%). Завершен сев гороха: его площади составили 69 тыс. га. Также шесть районов приступили к посадке картофеля: Чистопольский, Буинский, Лаишевский, Мамадышский, Апастовский и Черемшанский. Посажено 15% от плана. Овощные культуры открытого грунта посеяны на 365 га — 18% от плана.

Марат Зяббаров отметил, что среди муниципальных районов высокая организация посевной у Тетюшского района (91% площадей), Лениногорского (84%), Заинского (84%) и других.

По словам главы Минсельхоза, с начала мая в среднем выпало 31 мм осадков (75% от нормы), что сдержало темпы посевной, но пополнило влагозапас в почве. Кроме того, в начале мая повсеместно по республике были отмечены заморозки. Илья Репин / realnoevremya.ru

Наиболее низкие температуры воздуха были зафиксированы 4, 5 и 15 мая — в эти дни температура воздуха опускалась до -7 °C. Это привело к повреждению ранних всходов сахарной свеклы и рапса. По предварительным данным, площадь гибели посевов составляет порядка 5 тыс. гектаров. Министр уточнил, что на сегодня эти площади практически полностью пересеяны.

В текущем году для обеспечения поголовья скота кормами необходимо заготовить 3 млн 380 тыс. тонн сенажа, 3 млн 865 тыс. тонн силоса, 338 тыс. тонн сена. Дневной потенциал кормоуборочных комбайнов составляет 30 тыс. га, сенокосилок — 49 тыс. га. Министр призвал заранее оборудовать транспорт с наращенными бортами.

Глава Минсельхоза сообщил, что продолжается планомерное доведение мер государственной поддержки до сельхозпроизводителей. На текущий момент до хозяйств республики доведено 4,3 млрд рублей.

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Рената Валеева