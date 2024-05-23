Россельхознадзор рассказал о направлениях экспорта зерновых культур Татарстана

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Замруководителя Россельхознадзора по Татарстану Айрат Тазетдинов рассказал о производстве зерна в республике и экспортных поставках.



Татарстан производит большое количество зерна, поэтому надзор за качеством и безопасностью должен быть соответствующим, отметил Тазетдинов. С начала этого года из республики уже отгрузили на экспорт более 50 тысяч тонн зерна. В целом по России было отгружено порядка 200 тысяч тонн.

Среди основных направлений он выделил:

пшеницу и ячмень — в Казахстан;

рожь — в Казахстан и Латвию;

овес — в Чехию, Испанию, Польшу, Таджикистан и Казахстан;

кукурузу — в Казахстан;

лен — в Германию, Чехию, Беларусь и Польшу;

горчицу — в Беларусь, Чехию, Австрию, Германию и Польшу.

Также из Татарстана с начала этого года экспортировали 59 тысяч тонн подсолнечного шрота, а в 2023 году — порядка 120 тысяч тонн. В основном продукция отправляется в страны Европейского союза через Польшу.

— Напрямую экспорт небольшой. Однако через морские порты, например Новороссийска, они потом уезжают в другие страны, — отметила директор филиала «Центра оценки качества зерна» Татарстана Татьяна Менликеева.

