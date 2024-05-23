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Россельхознадзор рассказал о направлениях экспорта зерновых культур Татарстана

11:33, 23.05.2024
Россельхознадзор рассказал о направлениях экспорта зерновых культур Татарстана
Фото: Реальное время

Замруководителя Россельхознадзора по Татарстану Айрат Тазетдинов рассказал о производстве зерна в республике и экспортных поставках.

Татарстан производит большое количество зерна, поэтому надзор за качеством и безопасностью должен быть соответствующим, отметил Тазетдинов. С начала этого года из республики уже отгрузили на экспорт более 50 тысяч тонн зерна. В целом по России было отгружено порядка 200 тысяч тонн.

Среди основных направлений он выделил:

  • пшеницу и ячмень — в Казахстан;
  • рожь — в Казахстан и Латвию;
  • овес — в Чехию, Испанию, Польшу, Таджикистан и Казахстан;
  • кукурузу — в Казахстан;
  • лен — в Германию, Чехию, Беларусь и Польшу;
  • горчицу — в Беларусь, Чехию, Австрию, Германию и Польшу.

Также из Татарстана с начала этого года экспортировали 59 тысяч тонн подсолнечного шрота, а в 2023 году — порядка 120 тысяч тонн. В основном продукция отправляется в страны Европейского союза через Польшу.

— Напрямую экспорт небольшой. Однако через морские порты, например Новороссийска, они потом уезжают в другие страны, — отметила директор филиала «Центра оценки качества зерна» Татарстана Татьяна Менликеева.

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